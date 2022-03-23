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С начала войны российские оккупанты обстреляли 58 машин "скорой" и убили 6 медиков

Новина українською →
Среда 23 марта 2022 18:28
С начала войны российские оккупанты обстреляли 58 машин "скорой" и убили 6 медиков С начала войны погибли 6 медиков (facebook.com/viktor.liashko)
Автор: Татьяна Самарук

Россия уже 28-й день жестоко убивает украинское население. В частности, с 24 февраля оккупанты обстреляли 58 машин экстренной медицинской помощи и убили шестерых медиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшка.

По его словам, война изменила жизнь каждого из нас, наши планы, приоритеты и даже мысли.

"Никогда не думал, что будем доставать бронежилеты для медицинских работников. Но из-за действий террористов из России, которые уже обстреляли 58 машин экстренной медицинской помощи и убили 6 наших коллег, мы вынуждены делать и это", - говорится в сообщении.

Также Ляшко отметил, что сегодня, 23 марта, передал первую часть бронежилетов работникам экстренной медицинской помощи, которые под пулями спасают украинцев.

Ранее мы сообщали, что Ляшко призывает фармацевтические компании уйти с рынка РФ.

Также мы писали, что Ляшко напомнил об опасности COVID и раскрыл особенности работы медиков во время войны.

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