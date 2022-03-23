Від початку війни російські окупанти обстріляли 58 машин "швидкої" та вбили 6 медиків

Росія вже 28-й день жорстоко вбиває українське населення. Зокрема, з 24 лютого окупанти обстріляли 58 машин екстреної медичної допомоги та вбили шістьох медиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

За його словами, війна змінила життя кожного з нас, наші плани, пріорітети та навіть думки.

"Ніколи не думав, що будемо діставати бронежилети для медичних працівників. Але через дії терористів з Росії, які вже обстріляли 58 машин екстреної медичної допомоги та вбили 6 наших колег, ми вимушені робити й це", - йдеться у повідомленні.

Також Ляшко зазначив, що сьогодні, 23 березня, передав першу частину бронежилетів працівникам екстреної медичної допомоги, які під кулями рятують українців.