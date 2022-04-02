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С начала войны России против Украины погибли 158 детей

Фото: в Украине из-за войны России продолжают гибнуть дети (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Из-за полномасштабного вторжения России в Украине погибли 158 детей. При этом более 250 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генеральной прокуратуры Украины в Facebook.

"Более 412 детей пострадали в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ в наше государство. Из них 158 погибли и более 254 ранены", - говорится в сообщении.

По официально установленным данным больше всего детей пострадало в:

  • Киевской - 75,
  • Донецкой - 71,
  • Харьковской - 56,
  • Черниговской - 46,
  • Николаевской - 31,
  • Луганской - 31,
  • Запорожской - 22,
  • Херсонской - 29,
  • Киеве - 16,
  • Сумской - 16,
  • Житомирской – 15 областях.

Война России против Украины длится тридцать восемь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Война России против Украины