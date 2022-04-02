С начала войны России против Украины погибли 158 детей

Из-за полномасштабного вторжения России в Украине погибли 158 детей. При этом более 250 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генеральной прокуратуры Украины в Facebook .

"Более 412 детей пострадали в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ в наше государство. Из них 158 погибли и более 254 ранены", - говорится в сообщении.

По официально установленным данным больше всего детей пострадало в: