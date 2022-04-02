З початку війни Росії проти України загинули 158 дітей

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну загинули 158 дітей. При цьому понад 250 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генеральної прокуратури України в Facebook.
"Понад 412 дітей постраждали в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ в нашу державу. З них 158 загинули і понад 254 поранені", - йдеться в повідомленні.
За офіційно встановленими даними найбільше дітей постраждало в:
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