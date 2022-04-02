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З початку війни Росії проти України загинули 158 дітей

Фото: в Україні через війну Росії продовжують гинути діти (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну загинули 158 дітей. При цьому понад 250 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генеральної прокуратури України в Facebook.

"Понад 412 дітей постраждали в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ в нашу державу. З них 158 загинули і понад 254 поранені", - йдеться в повідомленні.

За офіційно встановленими даними найбільше дітей постраждало в:

  • Київській - 75,
  • Донецькій - 71,
  • Харківській - 56,
  • Чернігівській - 46,
  • Миколаївської - 31,
  • Луганській - 31,
  • Запорізькій - 22,
  • Херсонській - 29,
  • Києві - 16,
  • Сумський - 16,
  • Житомирській - 15 областях.

Війна Росії проти України триває тридцять вісім днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Війна Росії проти України