UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

С начала войны России против Украины погибли 139 детей

Фото: с начала войны России против Украины погибли 139 детей (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на утро, 27 марта в Украине из-за полномасштабного вторжения России погибли 139 детей. Более 205 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным ведомства, больше всего пострадало детей в Киевской - 65, Харьковской - 45, Донецкой - 53, Черниговской - 38, Николаевской - 29, Луганской - 25, Запорожской - 19, Херсонской - 21, столицы - 16, Житомирской - 15 и Сумской - 14 областях.

Так, 25 марта военными РФ, с применением тяжелой артиллерии было обстреляно с. Великая Александровка, Бериславского района, Херсонской области. В результате обстрела погиб 4-летний ребенок.

Также в этот день двое детей получили ранения из-за обстрела оккупантами г. Мелитополя Запорожской области.

При этом войска РФ открыли огонь по городу Боярка в Киевской области, в результате чего ребенок получил ранения.

Ежедневные бомбардировки и обстрелы привели к повреждениям 733 учебных заведений. 74 из них разрушены полностью. Наихудшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и городе Киев.

В ведомстве отмечают, что эти данные не являются окончательными, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 32 дня. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины