С начала войны России против Украины погибли 139 детей

По данным ведомства, больше всего пострадало детей в Киевской - 65, Харьковской - 45, Донецкой - 53, Черниговской - 38, Николаевской - 29, Луганской - 25, Запорожской - 19, Херсонской - 21, столицы - 16, Житомирской - 15 и Сумской - 14 областях.

Так, 25 марта военными РФ, с применением тяжелой артиллерии было обстреляно с. Великая Александровка, Бериславского района, Херсонской области. В результате обстрела погиб 4-летний ребенок.

Также в этот день двое детей получили ранения из-за обстрела оккупантами г. Мелитополя Запорожской области.

При этом войска РФ открыли огонь по городу Боярка в Киевской области, в результате чего ребенок получил ранения.

Ежедневные бомбардировки и обстрелы привели к повреждениям 733 учебных заведений. 74 из них разрушены полностью. Наихудшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и городе Киев.

В ведомстве отмечают, что эти данные не являются окончательными, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

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