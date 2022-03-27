З початку війни Росії проти України загинули 139 дітей

За даними відомства, найбільше постраждало дітей у Київській - 65, Харківській - 45, Донецькій - 53, Чернігівській - 38, Миколаївській - 29, Луганській - 25, Запорізькій - 19, Херсонській - 21, столиці - 16, Житомирській - 15 та Сумській - 14 областях.

Так, 25 березня військовими РФ, із застосуванням важкої артилерії було обстріляне с. Велика Олександрівка, Бериславського району, Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинула 4-річна дитина.

Також цього дня двоє дітей отримали поранення через обстріл окупантами м. Мелітополя Запорізької області.

При цьому війська РФ відкрили вогонь по місту Боярка в Київській області, внаслідок чого дитина отримала поранення.

Щоденні бомбардування та обстріли призвели до пошкоджень 733 закладів освіти. 74 з них зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та місті Київ.

У відомстві зазначають, ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

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