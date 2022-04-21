С начала войны в Попасной погибло более 100 человек: оккупанты контролируют половину города

В Попасной Луганской области с начала российского вторжения погибло 100 человек. Отмечается, что сейчас в городе остается более 2,5 тысячи местных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Луганской ОВА Сергея Гайдая.
Сообщается, что сейчас оккупанты контролируют около половины города. ВСУ к этому району доступа не имеют.
"Из оккупированной части Попасной россияне "эвакуируют", то есть депортируют людей в Первомайск. Уличные бои идут без остановки, люди живут в бомбоубежищах, выйти на улицу не имеют возможности из-за плотности обстрелов", - говорится в сообщении.
Также уцелевшие дома в Попасной отсутствуют. Сейчас медицинскую помощь могут оказать только военные врачи.
Кроме того, эвакуация из города затруднена.
Ранее мы сообщали, что ВСУ отбили попытки штурма противником населенных пунктов в Луганской области.
Также мы писали, что после ночных обстрелов в Новодружеске разрушены жилые дома.
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