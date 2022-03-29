С начала войны погибли 144 ребенка

С начала полномасштабной войны России в Украине погибли 144 ребенка. При этом еще более 220 детей ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Больше всего пострадало детей в:
При этом в ведомстве добавили, что устанавливаются данные о погибших и раненых детях в городе Мариуполе.
28 марта в Луганской области погиб 3-хлетний ребенок. Он получил минно-взрывные травмы. Также вчера года в результате обстрела поселка в Запорожской области оккупанты ранили трех человек, среди которых ребенок.
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