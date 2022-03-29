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С начала войны погибли 144 ребенка

Фото: С начала войны погибли 144 ребенка (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабной войны России в Украине погибли 144 ребенка. При этом еще более 220 детей ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Больше всего пострадало детей в:

  • Киевской – 68,
  • Харьковской – 49,
  • Донецкой – 54,
  • Черниговской – 38,
  • Николаевской – 30,
  • Луганской – 28,
  • Запорожской – 22,
  • Житомирской – 15,
  • Сумской – 15,
  • Херсонской – 25 областях,
  • Киев – 16.

При этом в ведомстве добавили, что устанавливаются данные о погибших и раненых детях в городе Мариуполе.

28 марта в Луганской области погиб 3-хлетний ребенок. Он получил минно-взрывные травмы. Также вчера года в результате обстрела поселка в Запорожской области оккупанты ранили трех человек, среди которых ребенок.

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