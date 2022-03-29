З початку війни загинули 144 дитини

З початку повномасштабної війни Росії в Україні загинули 144 дитини. При цьому ще понад 220 дітей поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу генпрокурора.
Найбільше постраждало дітей у:
При цьому у відомстві додали, що встановлюються дані про загиблих і поранених дітей в місті Маріуполі.
28 березня в Луганській області загинула 3-річна дитина. Він отримав мінно-вибухові травми. Також вчора в результаті обстрілу селища в Запорізькій області окупанти поранили трьох осіб, серед яких дитина.
Війна Росії проти України триває тридцять чотири дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.