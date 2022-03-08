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С начала войны погиб 41 ребенок, – Денисова

Автор: Антон Федорцив

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова поделилась информацией о несовершеннолетних жертвах российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профиль Уполномоченной в Telegram.

"По состоянию на 12 часов 8 марта 2022 года с начала вторжения Российской Федерации в Украине погиб 41 ребенок, 76 детей получили ранения", – говорится в сообщении Денисовой.

Чиновница рассказала об обстреле вражеской артиллерией людей, которые из Харькова эвакуировались в Днепропетровскую область. У матери троих детей от ударной волны пострадал один из малышей. Кроме того, на ее глазах погиб соседский ребенок.

Денисова сообщила об обстрелах в Харьковской и Донецкой областях, где ранения получили и дети. Количество убитых и раненых в Мариуполе и Волновахе до сих пор невозможно установить. Эти города остаются заблокированными русскими оккупационными войсками.

Напомним, что Кабинет Министров упростил процедуру международных перевозок для военнообязанных.

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ДенисоваВторжение России в Украину