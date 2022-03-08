ru ua
Вт, 08 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кабмин упростил процедуру перевозки международных грузов для военнообязанных мужчин, - МИУ

Новина українською →
Вторник 08 марта 2022 15:03
Кабмин упростил процедуру перевозки международных грузов для военнообязанных мужчин, - МИУ Фото: Кабинет министров Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Правительство упростило процедуру пересечения границы для водителей в возрасте от 18 до 60 лет, которые доставляют международные грузы, гуманитарную помощь, медикаменты и вооружение для ВСУ в Украину. Решение касается как водителей грузовиков, так и железнодорожного транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины в Facebook.

Для получения разрешения перевозчик должен обратиться с данными о водителях в Министерство инфраструктуры, в областной или городской военной администрации.

Автоперевозчики, которые имеют лицензию на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок, могут подать письменное обращение или получить разрешение с помощью электронного кабинета перевозчика Системы "Путь" ("Заявка на пересечение 18-60").

"Министерство инфраструктуры берет на себя обязательство оформлять все необходимые документы в течение двух часов с момента получения уведомления от перевозчика. Обращаем внимание, что ответственность за возвращение водителя на территорию Украины после выполнения перевозки лежит на перевозчике", - уточняют в ведомстве.

Получить консультацию по перевозке гуманитарных грузов через государственную границу и внутри страны можно ежедневно с 08:00 до 17:00 через многоканальную телефонную линию: + 38 (044) 334 43 04.

Обращение о бронировании военнообязанных водителей необходимо направлять письмом в формате pdf и word на электронный адрес [email protected].

В письме обязательно надо указать: наименование и адреса предприятия, учреждения, организации; название территориального центра и социальной поддержки по месту расположения предприятия, учреждения или организации, а также название территориального центра и социальной поддержки по месту пребывания военнообязанного на воинском учете.

Форма приложения к письму определена постановлением КМУ № 194 от 03.03.2022 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИУ Кабинет Министров Украины
NEWS
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать