С начала войны ДТЭК трудоустроил около тысячи переселенцев

С начала войны на предприятиях "ДТЭК Энерго" было обеспечено работой более 2 тысяч новых сотрудников. Из них 958 человек - переселенцы, выехавшие из оккупированных регионов Украины или тех, где продолжаются боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Больше всего трудоустроено на шахтах и вспомогательных предприятиях "ДТЭК Энерго" в Днепропетровской области.

"На предприятиях новичкам помогают получить специальность, научиться новой профессии, восстановить профессиональные удостоверение. При необходимости предоставляют места в общежитиях. Компания поддерживает новичков во время адаптации к производственному процессу, обеспечивает всем необходимым и медстраховке, регулярно и в полном объеме выплачивает зарплату", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, с начала войны ДТЭК направил на поддержку защитников Украины и гуманитарные цели более 500 млн грн.