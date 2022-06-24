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З початку війни ДТЕК працевлаштував близько тисячі переселенців

Фото: з початку війни ДТЕК працевлаштував близько тисячі переселенців (dtek com)
Автор: Артем Горовенко

З початку війни на підприємствах "ДТЕК Енерго" було забезпечено роботою понад 2 тисячі нових співробітників. З них 958 осіб - переселенці, які виїхали з окупованих регіонів України чи тих, де тривають бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Найбільше працевлаштовано на шахтах та допоміжних підприємствах "ДТЕК Енерго" у Дніпропетровській області.

"На підприємствах новачкам допомагають отримати спеціальність, навчитись новій професії, поновити професійні посвідчення. За потреби надають місця у гуртожитках. Компанія підтримує новачків під час адаптації до виробничого процесу, забезпечує усім необхідним та медстрахуванням, регулярно та в повному обсязі виплачує зарплатню", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, з початку війни ДТЕК направив на підтримку захисників України та гуманітарні цілі понад 500 млн грн.

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