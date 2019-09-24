С начала войны на Донбассе разминировали более 4 тысяч гектаров земли

Группы разминирования за 5 лет вооруженной агрессии России против Украины в районе проведения АТО/ООС очистили от взрывоопасных предметов более 4000 гектаров территории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Украины".

Как сообщил заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Сергей Наев, за время вооруженного конфликта были также ликвидированы более 254 тысяч боеприпасов.

"С начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины группами разминирования в районе проведения АТО / ООС очищено почти 4074 га территории, 1357 км путей, обнаружены и обезврежены 254 790 единиц взрывоопасных предметов", - сказал он.

Он добавил, что разминирование еще 378 га проведены силами международных неправительственных организаций: HALO Trust, Датская группа по разминированию, Швейцарский фонд противоминной деятельности.

Наев отметил, что работа по разминированию территорий на Донбассе проводится непрерывно.

Напомним, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение суток 22 сентября зафиксировала 100 взрывов в Донецкой области и пять нарушений прекращения огня в Луганской области.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на Донбассе за сутки ранены двое украинских военных. Противник, нарушая Минские соглашения, четыре раза обстрелял участок разведения №3 в районе Богдановки из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.