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С начала войны на Донбассе погибли более 240 детей, - Климкин

НовостиОбщество    01.06.2018 - 12:00
Фото: Павел Климкин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Фото: Павел Климкин (Виталий Носач, РБК-Украина)

На Донбассе вдоль линии разграничения живут около 200 тысяч детей

В ходе войны на Донбассе погибли более 240 детей. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

"Вдоль линии разграничения на Донбассе живут около 200 тысяч детей, 15 тысяч - в 5 км от линии разграничения. Каждый ребенок ежедневно находится в опасности и нуждается в защите. Призываю международное сообщество к давлению на Россию, чтобы она прекратила войну против Украины, которая уже унесла жизни более 240 детей", - сообщил Климкин.

Напомним, по данным ООН на 12 декабря 2017 года, с начала вооруженного конфликта на Донбассе погибли более 10,3 тысяч человек. Сообщалось, что в общей сложности за период с 14 апреля 2014 года по 15 ноября 2017 года зафиксировано 10 303 погибших и 24 778 раненых. Эта цифра включает военнослужащих Вооруженных сил Украины, гражданских и членов незаконных вооруженных групп. 
 

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Теги публикации: Донбасс, Павел Климкин  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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