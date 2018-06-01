С начала войны на Донбассе погибли более 240 детей, - Климкин

На Донбассе вдоль линии разграничения живут около 200 тысяч детей

В ходе войны на Донбассе погибли более 240 детей. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

"Вдоль линии разграничения на Донбассе живут около 200 тысяч детей, 15 тысяч - в 5 км от линии разграничения. Каждый ребенок ежедневно находится в опасности и нуждается в защите. Призываю международное сообщество к давлению на Россию, чтобы она прекратила войну против Украины, которая уже унесла жизни более 240 детей", - сообщил Климкин.

Вздовж лінії розмежування на Донбасі живуть близько 200тис дітей,15тис-у 5км від лінії розмежування.Кожна дитина щодня перебуває в небезпеці та потребує захисту.Закликаю міжн спільноту до тиску на Росію,щоб вона припинила війну проти України, яка вже забрала життя понад 240 дітей — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 1, 2018

Напомним, по данным ООН на 12 декабря 2017 года, с начала вооруженного конфликта на Донбассе погибли более 10,3 тысяч человек. Сообщалось, что в общей сложности за период с 14 апреля 2014 года по 15 ноября 2017 года зафиксировано 10 303 погибших и 24 778 раненых. Эта цифра включает военнослужащих Вооруженных сил Украины, гражданских и членов незаконных вооруженных групп.

