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З початку війни на Донбасі загинули понад 240 дітей, - Клімкін

НовиниСуспільство    01.06.2018 - 12:00
Фото: Павло Клімкін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Фото: Павло Клімкін (Віталій Носач, РБК-Україна)

На Донбасі уздовж лінії розмежування живуть близько 200 тисяч дітей

У ході війни на Донбасі загинули понад 240 дітей. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в Twitter.

"Вздовж лінії розмежування на Донбасі живуть близько 200 тисяч дітей, 15 тисяч - в 5 км від лінії розмежування. Кожна дитина щодня перебуває в небезпеці і потребує захисту. Закликаю міжнародну спільноту до тиску на Росію, щоб вона припинила війну проти України, яка вже забрала життя понад 240 дітей", - повідомив він.

Нагадаємо, за даними ООН на 12 грудня 2017 року, з початку збройного конфлікту на Донбасі загинули понад 10,3 тисяч осіб. Повідомлялося, що в цілому за період з 14 квітня 2014 року по 15 листопада 2017 року зафіксовано 10 303 загиблих і 24 778 поранених. Ця цифра включає військовослужбовців Збройних сил України, цивільних та членів незаконних збройних груп.

У лікарні ім. Мечникова помер ще один поранений на Донбасі військовий КПВВ на Донбасі за добу перетнула 41 тис. осіб
Теги публікації: Донбас, Павло Клімкін  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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