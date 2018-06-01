З початку війни на Донбасі загинули понад 240 дітей, - Клімкін

На Донбасі уздовж лінії розмежування живуть близько 200 тисяч дітей

У ході війни на Донбасі загинули понад 240 дітей. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в Twitter.

"Вздовж лінії розмежування на Донбасі живуть близько 200 тисяч дітей, 15 тисяч - в 5 км від лінії розмежування. Кожна дитина щодня перебуває в небезпеці і потребує захисту. Закликаю міжнародну спільноту до тиску на Росію, щоб вона припинила війну проти України, яка вже забрала життя понад 240 дітей", - повідомив він.

Вздовж лінії розмежування на Донбасі живуть близько 200тис дітей,15тис-в 5км від лінії розмежування.Кожна дитина щодня перебуває в небезпеці та потребує захисту.Закликаю міжн спільноту до тиску на Росію,щоб вона припинила війну проти України, яка вже забрала життя понад 240 дітей — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 1, 2018

Нагадаємо, за даними ООН на 12 грудня 2017 року, з початку збройного конфлікту на Донбасі загинули понад 10,3 тисяч осіб. Повідомлялося, що в цілому за період з 14 квітня 2014 року по 15 листопада 2017 року зафіксовано 10 303 загиблих і 24 778 поранених. Ця цифра включає військовослужбовців Збройних сил України, цивільних та членів незаконних збройних груп.