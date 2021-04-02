С начала войны на Донбассе из-за мин погибли больше 40 детей

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) назвал количество детей, которые погибли из-за мин или взрывных устройств на Донбассе. В период с апреля 2014 года по август 2020 года жертвами мин и взрывчатки стали 42 ребенка.

Об этом говорится в заявлении ЮНИСЕФ .

Как отмечают в фонде, в большинстве случаев смертельные инциденты случаются, когда дети подбирают взрывоопасные предметы, потому что думают, что это игрушки.

По данным ЮНИСЕФ, с начала войны на востоке Украины 42 ребенка погибли и 144 получили ранения из-за мин и взрывоопасных предметов.

"В течение почти семи лет конфликта обучение по вопросам минной опасности для детей по обе стороны от линии разграничения остается крайне важным", - заявили в фонде.