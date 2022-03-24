С начала войны в Чернигове погибло более 200 мирных жителей, - председатель ОВА
Россия уже 29-й день жестоко разрушает Украину. С начала российского вторжения в Чернигове погибло до 200 мирных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ОВА Вячеслава Чауса в интервью Liga. net.
По его словам, город находится под постоянными обстрелами и гибнут люди.
"Если два-три дня назад я говорил о "черниговскую сотню", то сейчас я уверенно могу говорить, что мы подходим к 200 погибших мирных жителей в Чернигове", - сказал председатель.
Ранее мы сообщали, что в Чернигове российские войска разбомбили автомобильный мост через Десну.
Также мы писали, что в Черниговской области из-за обстрелов за сутки возникли 19 пожаров.
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