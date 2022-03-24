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С начала войны в Чернигове погибло более 200 мирных жителей, - председатель ОВА

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Чернигов, Четверг 24 марта 2022 18:40
С начала войны в Чернигове погибло более 200 мирных жителей, - председатель ОВА В Чернигове погибли гражданские люди (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Россия уже 29-й день жестоко разрушает Украину. С начала российского вторжения в Чернигове погибло до 200 мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ОВА Вячеслава Чауса в интервью Liga. net.

По его словам, город находится под постоянными обстрелами и гибнут люди.

"Если два-три дня назад я говорил о "черниговскую сотню", то сейчас я уверенно могу говорить, что мы подходим к 200 погибших мирных жителей в Чернигове", - сказал председатель.

Ранее мы сообщали, что в Чернигове российские войска разбомбили автомобильный мост через Десну.

Также мы писали, что в Черниговской области из-за обстрелов за сутки возникли 19 пожаров.

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