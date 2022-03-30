С начала войны беженцами зарегистрировались только 130 тысяч украинцев. Как это сделать

Как отметили в пресс-службе, правительство подключило дополнительные каналы для регистрации внутренне перемещенных лиц. Если раньше это были только органы социальной защиты населения на уровне районов и городов областного значения, то теперь человек сможет обратиться к уполномоченному лицу громады, центров предоставления административных услуг, а впоследствии просто подать заявление дистанционно через Портал Дія.

В Минисоцполитики напомнили, что правительство приняло решение компенсировать местным бюджетам громад, которые бесплатно размещают вынужденных переселенцев, стоимость соответствующих коммунальных услуг. Также компенсации получат и люди, приютившие в своем жилище перемещенных лиц.

Также правительством принято решение оказывать адресную денежную помощь на проживание внутренне перемещенным лицам. Это ежемесячно - 3000 гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью, и 2000 гривен - на взрослых.

Помощь будет предоставляться ежемесячно во время военного положения и одного месяца после его отмены. Эти выплаты не облагаются налогом, не включаются в расчет совокупного дохода семьи при определении права на другие виды социальных пособий, и предоставляются дополнительно к другим социальным гарантиям, таким как пенсия, различные виды социальных пособий, жилищная субсидия и тому подобное.