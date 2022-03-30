З початку війни біженцями зареєструвалися тільки 130 тисяч українців. Як це зробити

Як зазначили в прес-службі, уряд підключив додаткові канали для реєстрації внутрішньо переміщених осіб. Якщо раніше це були лише органи соціального захисту населення на рівні районів та міст обласного значення, то тепер людина зможе звернутись до уповноваженої особи громади, центрів надання адміністративних послуг, а згодом - просто подати заяву дистанційно через Портал Дія.

У Мінісоцполітики нагадали, що уряд ухвалив рішення компенсувати місцевим бюджетам громад, які безкоштовно розміщують вимушених переселенців, вартість відповідних комунальних послуг. Також компенсації отримають люди, які прихистили в своєму житлі переміщених осіб.

Також урядом прийнято рішення надавати адресну грошову допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам. Це щомісяця - 3000 гривень на кожну дитину або людину з інвалідністю, і 2000 гривень - на кожну іншу особу.

Допомога надаватиметься щомісяця під час воєнного стану та одного місяця після його відміни. Ці виплати не оподатковуються, не включаються до розрахунку сукупного доходу сім’ї при визначенні права на інші види соціальних допомог, та надаються додатково до інших соціальних гарантій, таких як пенсія, різні види соціальних допомог, житлова субсидія тощо.