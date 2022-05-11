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Ставки для населения упали до исторического минимума: под какой процент банки принимают депозиты

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Украина, Среда 11 мая 2022 08:59
Ставки для населения упали до исторического минимума: под какой процент банки принимают депозиты Фото: ставки по депозитам упали до исторического минимума (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Процентные ставки по срочным депозитам, привлеченным банками у физических лиц в Украине, упали до исторического минимума. В апреле 2022 интегральная ставка составляла 5,1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

По данным НБУ средневзвешенная ставка в годовом исчислении составляли 6,9% в национальной валюте и 0,6% в валюте.

Напомним, в Украине с 13 апреля вступил в силу закон, согласно которому вкладчикам возместят всю сумму вклада в случае банкротства банка. Вклады в иностранной валюте возмещаются в гривнах по курсу НБУ. Через три месяца после прекращения или отмены действия военного положения гарантированная сумма по вкладам составит 600 тысяч гривен.

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