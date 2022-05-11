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З початку війни банки видають кредити населенню лише на поточні потреби, - НБУ

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Україна, Середа 11 травня 2022 16:06
З початку війни банки видають кредити населенню лише на поточні потреби, - НБУ Фото: кредити на іпотеку та автокредити в Україні не видаються (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

З початком війни банки України припинили іпотечне та автокредитування населення. Кредити видаються лише на поточні потреби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Огляд банківського сектору" Національного банку України (НБУ) за березень 2022 року.

За даними НБУ, квартальні темпи зростання кредитів населенню уповільнилися до 0,7% унаслідок зменшення обсягу кредитів у березні.

"Під час воєнного стану кредити надавалися лише на поточні потреби клієнтів, натомість іпотечне та автокредитування майже не здійснювалися", - йдеться в повідомленні.

Квартальне зростання чистих гривневих кредитних портфелів у корпоративному сегменті становило 4,8%, валютних - 2,2% у доларовому еквіваленті. Державні банки продемонстрували найвищі квартальні темпи зростання гривневого портфеля – понад 10%.

Нагадаємо, процентні ставки за строковими депозитами, залученими банками у фізичних осіб, в Україні впали до історичного мінімуму. У квітні 2022 інтегральна ставка становила 5,1%.

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