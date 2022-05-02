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С начала войны более 5,5 млн человек покинули Украину, - ООН

Фото: С начала войны более 5,5 млн человек покинули Украину (РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения России Украину покинули более 5,5 млн человек. Еще 7,7 млн человек оставили свои дома, но находятся на территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Чаще всего украинцы выезжают в:

  • Польшу - 3 миллиона человек;
  • Румынию - 825 тысяч человек;
  • Россию - 681 тысяча человек;
  • Венгрию - 530 тысяч человек;
  • Молдову - 447 тысяч человек;
  • Словакию - 379 тысяч человек;
  • Беларусь - 25 тысяч человек.

Война России против Украины длится шестьдесят восемь дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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