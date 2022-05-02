З початку війни понад 5,5 млн людей покинули Україну, - ООН

З початку повномасштабного вторгнення Росії Україну покинули понад 5,5 млн осіб. Ще 7,7 млн осіб залишили свої будинки, але знаходяться на території країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Управління верховного комісара ООН у справах біженців.
Найчастіше українці виїжджають в:
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