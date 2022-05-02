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З початку війни понад 5,5 млн людей покинули Україну, - ООН

Фото: з початку війни понад 5,5 млн осіб покинули Україну (РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення Росії Україну покинули понад 5,5 млн осіб. Ще 7,7 млн осіб залишили свої будинки, але знаходяться на території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

Найчастіше українці виїжджають в:

  • Польщу - 3 мільйони осіб;
  • Румунію - 825 тисяч осіб;
  • Росію - 681 тисяча осіб;
  • Угорщину - 530 тисяч осіб;
  • Молдову - 447 тисяч осіб;
  • Словаччину - 379 тисяч осіб;
  • Білорусь - 25 тисяч осіб.

Війна Росії проти України триває шістдесят вісім днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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