UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

С начала учебного года на самоизоляцию отправили 89 тысяч учеников

Автор: Инна Собора

С 1 сентября на самоизоляцию отправили 89 тысяч учеников и 3367 учителей. Основанием было обнаружение коронавируса в школах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главного санитарного врача Игоря Кузина.

По его словам, заболевания коронавирусом приводит к остановке учебного процесса.

"Только за вчера на самоизоляцию было отправлено почти 7 300 учеников. А с 1 сентября почти 89 тысяч. На самоизоляцию за вчера также было отправлено 240 учителей и работников. А начиная с 1 сентября - 3367", - сообщил Кузин.

Он добавил, что сейчас на самоизоляции продолжают находиться около 3 тысяч учеников и учителей. Обучение приостановлено в 145 школах.

Напомним, Украина в полночь 23 сентября перешла в "желтую" зону карантина.

Подробнее о работе школ и садиков на карантин - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
школаКарантинКоронавирус