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З початку навчального року на самоізоляцію відправили 89 тисяч учнів

Автор: Инна Собора

З 1 вересня на самоізоляцію відправили 89 тисяч учнів та 3367 вчителів. Підставою було виявлення коронавірусу в школах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.

За його словами, захворювання на коронавірус призводить до зупинки навчального процесу.

"Лише за вчора на самоізоляцію було відправлено майже 7 300 учнів. А з 1 вересня майже - 89 тисяч. На самоізоляцію за вчора також було відправлено 240 вчителів та працівників. А починаючи з 1 вересня - 3367", - повідомив Кузін.

Він додав, що зараз на самоізоляції продовжують перебувати близько 3 тисяч учнів та вчителів. Навчання призупинене у 145 школах.

Нагадаємо, Україна опівночі 23 вересня перейшла у "жовту" зону карантину.

Детальніше про роботу шкіл та садочків на карантині - в матеріалі РБК-Україна.

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