С начала суток на Донбассе потерь среди украинский военных нет, - Минобороны

С начала суток 4 июля зафиксировано две вражеские обстрелы

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) с начала суток 4 июля 2018 года потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом в ходе брифинге сообщил спикер министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

По его словам, от начала этих суток и по состоянию на 9 часов подразделения Объединенных сил зафиксировали два вражеских обстрелов.

В частности, ночью возле Крымского со стороны Красного лимана боевики выпустили три мины 82-го калибра и вели огонь из вооружения БМП.

"Также этой ночью, начиная с нуля часов и до полтретьего противник применил против наших защитников гранатометы и стрелковое оружие. Это произошло возле Водяного. Указанные обстрелы идентифицированы как неприцельные, поэтому огонь в ответ наши подразделения пока что не открывали. От начала текущих суток потерь в рядах Вооруженных сил Украины нет", - отметил Мотузяник.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе проведения операции Объединенных сил 3 июля 2018 года российские оккупационные войска 17 раз обстреляли украинские позиции, продолжая нарушать установленное перемирие по всей линии соприкосновения. Потерь среди украинских военных нет.