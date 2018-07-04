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С начала суток на Донбассе потерь среди украинский военных нет, - Минобороны

НовостиОбщество    04.07.2018 - 14:15
Фото: Александр Мотузяник (uacrisis.org)
Фото: Александр Мотузяник (uacrisis.org)

С начала суток 4 июля зафиксировано две вражеские обстрелы

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) с начала суток 4 июля 2018 года потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом в ходе брифинге сообщил спикер министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

По его словам, от начала этих суток и по состоянию на 9 часов подразделения Объединенных сил зафиксировали два вражеских обстрелов.

В частности, ночью возле Крымского со стороны Красного лимана боевики выпустили три мины 82-го калибра и вели огонь из вооружения БМП.

"Также этой ночью, начиная с нуля часов и до полтретьего противник применил против наших защитников гранатометы и стрелковое оружие. Это произошло возле Водяного. Указанные обстрелы идентифицированы как неприцельные, поэтому огонь в ответ наши подразделения пока что не открывали. От начала текущих суток потерь в рядах Вооруженных сил Украины нет", - отметил Мотузяник.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе проведения операции Объединенных сил 3 июля 2018 года российские оккупационные войска 17 раз обстреляли украинские позиции, продолжая нарушать установленное перемирие по всей линии соприкосновения. Потерь среди украинских военных нет.

На Донбассе боевики обстреляли украинские позиции возле Авдеевки и Водяного ООС взяли под контроль дороги в районе освобожденного Золотого-4
Теги публикации: ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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