Бойовики за добу 17 разів порушили перемир’я на Донбасі

Втрат серед українських військових немає

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі російські окупаційні війська 17 разів обстріляли українські позиції, продовжуючи порушувати встановлене перемир’я по всій лінії зіткнення, втрат серед українських військових немає. Про це повідомив штаб ООС у Facebook.

"Ворог вів вогонь із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих ділянках використовував озброєння БМП та протитанкові керовані ракети. Заборонена мінськими домовленостями зброя не застосовувалась", - йдеться в повідомленні.

На луганському напрямку у районі населеного пункту Кримське ворог застосовував БМП, ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

На світлодарському напрямку наші позиції обстрілювалися із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районі населеного пункту Новозванівка.

На донецькому напрямку бойовики обстрілювали захисників Авдіївки, Катеринівки, Красногорівки та Троїцького.

На маріупольському напрямку знову зафіксовано найбільше провокацій - у районі населених пунктів Широкине, Павлопіль, Лебединське та Пищевик найманці відкривали вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Нагадаємо, українські військовослужбовці побудували нові опорні пункти і взяли під контроль дороги біля населеного пункту Золоте-4 в Луганській області.