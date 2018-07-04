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Бойовики за добу 17 разів порушили перемир’я на Донбасі

НовиниНадзвичайні події    04.07.2018 - 07:34
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/ato news)
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/ato news)

Втрат серед українських військових немає

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі російські окупаційні війська 17 разів обстріляли українські позиції, продовжуючи порушувати встановлене перемир’я по всій лінії зіткнення, втрат серед українських військових немає. Про це повідомив штаб ООС у Facebook.

"Ворог вів вогонь із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих ділянках використовував озброєння БМП та протитанкові керовані ракети. Заборонена мінськими домовленостями зброя не застосовувалась", - йдеться в повідомленні.

На луганському напрямку у районі населеного пункту Кримське ворог застосовував БМП, ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

На світлодарському напрямку наші позиції обстрілювалися із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у районі населеного пункту Новозванівка.

На донецькому напрямку бойовики обстрілювали захисників Авдіївки, Катеринівки, Красногорівки та Троїцького.

На маріупольському напрямку знову зафіксовано найбільше провокацій - у районі населених пунктів Широкине, Павлопіль, Лебединське та Пищевик найманці відкривали вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

 

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Темы: Новини ООС    Теги публікації: Донбас, обстрел, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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