Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.42
Межбанк BID 26.37
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.63
Межбанк BID 30.58
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.42
Межбанк BID 26.37
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.63
Межбанк BID 30.58
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

С начала суток на Донбассе потерь среди украинских военных нет, - ООС

НовостиОбщество    20.06.2018 - 15:39
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Потери противника составляют трое раненными

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе с начала суток в среду, 20 июня, потерь среди украинских военных нет. Об этом в ходе брифинга сообщил представитель пресс-центра ООС Николай Бондарчук.

"На протяжении текущих суток, 20 июня, обострения обстановки вдоль линии соприкосновения не наблюдалось. Интенсивность боевых действий уменьшилась, противник прибегал к провокационным обстрелам лишь стрелковым оружием. Потерь среди наших войск нет", - отметил Бондарчук.

Также добавил, что по данным разведки, за минувшие сутки, трех оккупантов были ранены. Другие потери противника уточняются.

Он также отметил, что российско-оккупационные войска за прошедшие сутки, 19 июня, 26 раз за сутки нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза применяли запрещенное Минскими договоренностями тяжелое вооружение.

В целом обстановка стабилизировалась во всей полосе в Луганской области. Оккупанты в очередной раз прибегли к обстрелов жилых домов населенного пункта Пивденне. На Донецком направлении активных действий противника не отмечено. В вечернее время отмечено применение противником вооружения БМП-2, стрелкового оружия на подступах к Марьинке.

Напомним, в Министерстве обороны подтвердили, что в районе проведения ООС за прошедшие сутки, 19 июня 2018 года, пострадали 3 украинских военных.

Штаб ООС опубликовал очередные доказательства присутствия войск РФ на Донбассе Боевики дважды обстреляли украинских военных из минометов и гранатометов, - ООС
Темы: Новости ООС    Теги публикации: ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Нелюди!": травести-дива Монро высказалась о противниках КиевПрайда
"Нет совести никакой": сеть ужаснул вагон поезда "Укрзализныци" (фото)
Девушка сгорела заживо: на трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП (фото)
В Киеве памятник возле МВД разукрасили в цвета ЛГБТ (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь