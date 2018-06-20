С начала суток на Донбассе потерь среди украинских военных нет, - ООС

Потери противника составляют трое раненными

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе с начала суток в среду, 20 июня, потерь среди украинских военных нет. Об этом в ходе брифинга сообщил представитель пресс-центра ООС Николай Бондарчук.

"На протяжении текущих суток, 20 июня, обострения обстановки вдоль линии соприкосновения не наблюдалось. Интенсивность боевых действий уменьшилась, противник прибегал к провокационным обстрелам лишь стрелковым оружием. Потерь среди наших войск нет", - отметил Бондарчук.

Также добавил, что по данным разведки, за минувшие сутки, трех оккупантов были ранены. Другие потери противника уточняются.

Он также отметил, что российско-оккупационные войска за прошедшие сутки, 19 июня, 26 раз за сутки нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза применяли запрещенное Минскими договоренностями тяжелое вооружение.

В целом обстановка стабилизировалась во всей полосе в Луганской области. Оккупанты в очередной раз прибегли к обстрелов жилых домов населенного пункта Пивденне. На Донецком направлении активных действий противника не отмечено. В вечернее время отмечено применение противником вооружения БМП-2, стрелкового оружия на подступах к Марьинке.

Напомним, в Министерстве обороны подтвердили, что в районе проведения ООС за прошедшие сутки, 19 июня 2018 года, пострадали 3 украинских военных.