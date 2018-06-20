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З початку доби на Донбасі втрат серед українських військових немає, - ООС

НовиниСуспільство    20.06.2018 - 15:39
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрати противника складають троє пораненими

В районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі з початку доби у середу, 20 червня, втрат серед українських військових немає. Про це у ході брифінгу повідомив представник прес-центру ООС Микола Бондарчук.

"Упродовж поточної доби, 20 червня, загострення обстановки уздовж лінії зіткнення не спостерігалося. Інтенсивність бойових дій зменшилась, противник вдавався до провокаційних обстрілів лише стрілецькою зброєю. Втрат серед наших військ немає", - зазначив Бондарчук.

Також додав, що за даними розвідки, минулої доби, трьох окупантів було поранено. Інші втрати противника уточнюються.

Він також зазначив, що російсько-окупаційні війська минулої доби, 19 червня, 26 разів за добу порушували режим припинення вогню, з них 3 рази застосовували заборонене Мінськими домовленостями важке озброєння.

В цілому обстановка стабілізувалася у всій смузі в Луганській області. Окупанти вкотре вдалися до обстрілу житлових будинків населеного пункту Південне. На Донецькому напрямку активних дій противника не відмічено. У вечірній час відмічено застосування противником озброєння БМП-2, стрілецької зброї на підступах до Мар’їнки.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони підтвердили, що у районі проведення ООС за минулу добу, 19 червня 2018 року, постраждали 3 українських військових.

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Темы: Новини ООС    Теги публікації: ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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