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В Міноборони підтвердили інформацію про 3 постраждалих на Донбасі військових

НовиниНадзвичайні події    20.06.2018 - 12:46
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

На Донбасі за минулу добу бойовики 26 разів обстрілювали українські позиції

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 19 червня 2018 року, постраждали 3 українських військових. Про це у ході брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Під час бойових дій минулої доби три наших військовослужбовця отримали поранення. Їх оперативно доставлено до лікувальних закладів, стан їх здоров’я характеризується як задовільний", - повідомив він.

Так, за інформацією Міноборони, на Донбасі за минулу добу бойовики 26 разів обстрілювали українські позиції, українські військові 16 разів відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, зазначається, що за інформацією розвідки, на Донбасі за минулу добу було поранено трьох бойовиків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі за час бойових дій, з 14 квітня 2014 року до 15 травня 2018 року, загинули понад 2,7 тис. цивільних осіб.

У Луганській області на розтяжці бойовиків підірвався мирний житель КПВВ на Донбасі за добу перетнули 45 тис. осіб
Теги публікації: Міністерство оборони України, Донбас  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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