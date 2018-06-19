С начала суток на Донбассе потерь среди украинских военных нет, - ООС

С начала суток боевики обстреливали украинских военных 4 раза

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе с начала суток во вторник, 19 июня, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом в ходе брифинга сообщил представитель пресс-центра ООС Николай Бондарчук.

"Ночь текущих суток прошла без обострения обстановки - враг 4 раза нарушал режим прекращения огня без применения тяжелого вооружения. Потерь среди украинских защитников нет", - отметил Бонбарчук.

В целом ситуация на линии соприкосновения полностью контролируется Объединенными силами. Подразделения, находящиеся на передовых позициях, в повышенной готовности к выполнению боевых задач.

Напомним, в Министерстве обороны Украины подтвердили, что в зоне проведения ООС за прошедшие сутки, 18 июня 2018 года, пострадали двое украинских военных.

За минувшие сутки боевики 28 раз обстреливали позиции украинских военных, украинские защитники 16 раз открывали огонь в ответ.