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С начала суток на Донбассе потерь среди украинских военных нет, - ООС

НовостиОбщество    19.06.2018 - 14:45
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

С начала суток боевики обстреливали украинских военных 4 раза

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе с начала суток во вторник, 19 июня, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом в ходе брифинга сообщил представитель пресс-центра ООС Николай Бондарчук.

"Ночь текущих суток прошла без обострения обстановки - враг 4 раза нарушал режим прекращения огня без применения тяжелого вооружения. Потерь среди украинских защитников нет", - отметил Бонбарчук.

В целом ситуация на линии соприкосновения полностью контролируется Объединенными силами. Подразделения, находящиеся на передовых позициях, в повышенной готовности к выполнению боевых задач.

Напомним, в Министерстве обороны Украины подтвердили, что в зоне проведения ООС за прошедшие сутки, 18 июня 2018 года, пострадали двое украинских военных.

За минувшие сутки боевики 28 раз обстреливали позиции украинских военных, украинские защитники 16 раз открывали огонь в ответ.

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Темы: Новости ООС    Теги публикации: ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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