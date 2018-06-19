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З початку доби на Донбасі втрат серед українських військових немає, - ООС

НовиниСуспільство    19.06.2018 - 14:45
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

З початку доби бойовики обстрілювали українських військових 4 рази

В районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі з початку доби у вівторок, 19 червня, втрат серед українських військовослужбовців немає. Про це у ході брифінгу повідомив представник прес-центру ООС Микола Бондарчук.

"Ніч поточної доби минула без загострення обстановки - ворог 4 рази порушував режим припинення вогню без застосування важкого озброєння. Втрат серед українських захисників немає", - зазначив Бонбарчук.

Загалом ситуація на лінії зіткнення повністю контролюється Об’єднаними силами. Підрозділи, що перебувають на передових позиціях, у підвищеній готовності до виконання бойових завдань.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України підтвердили, що в зоні проведення ООС за минулу добу, 18 червня 2018 року, постраждали двоє українських військових. 

За минулу добу бойовики 28 разів обстрілювали позиції українських військових, українські захисники 16 разів відкривали вогонь у відповідь.

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Темы: Новини ООС    Теги публікації: ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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