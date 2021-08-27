С начала суток на Донбассе боевики один раз нарушили режим "тишины"

Российская Федерация продолжает игнорировать договоренности по установлению режима прекращения огня. С начала суток пророссийские боевики один раз открыли огонь.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
Отмечается, что обстрел был зафиксирован неподалеку от Новомихайловки. Боевики открыли огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вследствие обстрелов погиб украинский военнослужащий.
"Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - отмечает пресс-служба ООС.
Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины, со своей стороны, с начала суток разминировали 10 гектаров территорий и уничтожили 81 взрывоопасный предмет.
Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что 27 августа в результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб украинский военнослужащий.