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С начала суток боевики трижды нарушили "тишину". Один из военнослужащих был ранен

Автор: Сергей Пышкин

В районе проведения операции Объединенных сил пророссийские боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня. Один из военнослужащих получил осколочное ранение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Игнорируя договоренности Трехсторонней контактной группы, с начала суток боевики трижды нарушили режим тишины:

  • в районе Трехизбенки - вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Новотошковского - обстреливать из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов;
  • рядом с Красногоровкой - применяли автоматические станковые гранатометы.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Ему была оказана неотложная домедицинская помощь и эвакуировано в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина - удовлетворительное", - пишет пресс-служба.

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