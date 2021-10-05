С начала суток боевики трижды нарушили "тишину". Один из военнослужащих был ранен

В районе проведения операции Объединенных сил пророссийские боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня. Один из военнослужащих получил осколочное ранение.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
Игнорируя договоренности Трехсторонней контактной группы, с начала суток боевики трижды нарушили режим тишины:
"В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Ему была оказана неотложная домедицинская помощь и эвакуировано в лечебное учреждение. Состояние здоровья воина - удовлетворительное", - пишет пресс-служба.