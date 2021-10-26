С начала суток боевики России семь раз обстреливали позиции ООС

С начала суток вооруженные формирования России семь раз открыли огонь по позициям ООС на Донбассе. В результате вражеских обстрелов погиб военный, другой получил ранение.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках ТКГ, пророссийские боевики семь раз нарушили "тишину", а именно:
Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что 26 октября, в результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб военнослужащий. Другой воин получил ранение.