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С начала суток боевики России семь раз обстреливали позиции ООС

Автор: Сергей Пышкин

С начала суток вооруженные формирования России семь раз открыли огонь по позициям ООС на Донбассе. В результате вражеских обстрелов погиб военный, другой получил ранение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках ТКГ, пророссийские боевики семь раз нарушили "тишину", а именно:

  • у Гранитного - трижды открыли огонь из артиллерии калибра 122 мм;
  • в районе Новозвановки - совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • неподалеку Троицкого - вели огонь из противотанкового ракетного комплекса;
  • вблизи Павлополя - осуществили сброс выстрелов ВОГ-17 с беспилотного летательного аппарата;
  • в сторону Крымского - открыли огонь из артиллерии калибра 122 мм.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что 26 октября, в результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб военнослужащий. Другой воин получил ранение.

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ООСДонбасс