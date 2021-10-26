С начала суток боевики России семь раз обстреливали позиции ООС
Фото: с начала суток боевики России семь раз обстреливали позиции ООС (Getty Images)
С начала суток вооруженные формирования России семь раз открыли огонь по позициям ООС на Донбассе. В результате вражеских обстрелов погиб военный, другой получил ранение.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках ТКГ, пророссийские боевики семь раз нарушили "тишину", а именно:
- у Гранитного - трижды открыли огонь из артиллерии калибра 122 мм;
- в районе Новозвановки - совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку Троицкого - вели огонь из противотанкового ракетного комплекса;
- вблизи Павлополя - осуществили сброс выстрелов ВОГ-17 с беспилотного летательного аппарата;
- в сторону Крымского - открыли огонь из артиллерии калибра 122 мм.
Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что 26 октября, в результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб военнослужащий. Другой воин получил ранение.