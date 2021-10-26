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З початку доби бойовики Росії сім разів обстрілювали позиції ООС

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Донбас, Вівторок 26 жовтня 2021 17:21
З початку доби бойовики Росії сім разів обстрілювали позиції ООС Фото: з початку доби бойовики Росії сім разів обстрілювали позиції ООС (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

З початку доби збройні формування Росії сім разів відкрили вогонь по позиціях ООС на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів загинув військовий, інший отримав поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

Ігноруючи домовленості, що були досягнуті у рамках ТКГ, проросійські бойовики сім разів порушили "тишу", а саме:

  • біля Гранітного - тричі відкрили вогонь з артилерії калібру 122 мм;
  • в районі Новозванівки - здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
  • неподалік Троїцького - вели вогонь з протитанкового ракетного комплексу;
  • поблизу Павлополя - здійснили скидання пострілів ВОГ-17 з безпілотного літального апарату;
  • в бік Кримського - відкрили вогонь з артилерії калібру 122 мм.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що 26 жовтня, внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув військовослужбовець. Інший воїн отримав поранення.

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