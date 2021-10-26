З початку доби бойовики Росії сім разів обстрілювали позиції ООС
Фото: з початку доби бойовики Росії сім разів обстрілювали позиції ООС (Getty Images)
З початку доби збройні формування Росії сім разів відкрили вогонь по позиціях ООС на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів загинув військовий, інший отримав поранення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.
Ігноруючи домовленості, що були досягнуті у рамках ТКГ, проросійські бойовики сім разів порушили "тишу", а саме:
- біля Гранітного - тричі відкрили вогонь з артилерії калібру 122 мм;
- в районі Новозванівки - здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- неподалік Троїцького - вели вогонь з протитанкового ракетного комплексу;
- поблизу Павлополя - здійснили скидання пострілів ВОГ-17 з безпілотного літального апарату;
- в бік Кримського - відкрили вогонь з артилерії калібру 122 мм.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що 26 жовтня, внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув військовослужбовець. Інший воїн отримав поранення.