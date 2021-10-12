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С начала суток боевики один раз нарушили тишину. Потерь среди военных нет

Автор: Сергей Пышкин

С начала суток боевики один раз открыли огонь по украинским военнослужащим. Потерь и ранений среди бойцов ООС нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Игнорируя договоренности, которые были достигнуты 22 июля 2020 года в рамках ТКГ, боевики Российской Федерации открыли огонь из стрелкового оружия по позициям ООС возле Зайцевого.

В результате обстрелов никто из украинских военнослужащих не пострадал.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - пишет пресс-служба ООС.

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