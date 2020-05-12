Боевики на Донбассе сегодня дважды обстреливали позиции украинских военных

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил осколочное ранение

С начала текущих суток, 12 мая, боевики на Донбассе дважды нарушили режим "тишины". Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, в 4:40 боевики более часа вели огонь от оккупированного села Пришиб по защитникам Крымского, применяя станковые противотанковые гранатометы и стрелковое вооружение. При этом оккупанты выпустили по нашим воинам 8 мин 120-го калибра.

Кроме того, в 6:55 в течение получаса оккупанты вели огонь по защитникам Крымского направления от оккупированного села Сокольники. Боевики применяли гранатометы различных систем и стрелковое вооружение.

Как отмечается, защитники применяя в ответ легкое пехотное вооружение утоляли оккупантов. В результате вражеских обстрелов один украинский военный получил осколочное ранение. Его оперативно доставили в больничное учреждение. Состояние здоровья защитника - удовлетворительное.

Напомним, в течение минувших суток вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Вчера никто из украинских военных не пострадал.

Также сообщалось, что 10 мая в зоне проведения ООС на Донбассе в результате обстрела вражеских ранены 4 украинских военных. Оккупанты 15 раз открывали огонь по подразделениям вооруженных сил, выпустив при этом более 90 мин.