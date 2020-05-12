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Бойовики на Донбасі сьогодні двічі обстрілювали позиції українських військових

Новини » Надзвичайні події     12.05.2020 - 13:29
Бойовики на Донбасі сьогодні двічі обстрілювали позиції українських військових
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

У результаті ворожих обстрілів один український військовий отримав осколкове поранення

Від початку поточної доби, 12 травня, бойовики на Донбасі двічі порушили режим "тиші". Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, о 4:40 бойовики понад годину вів вогонь від окупованого села Пришиб по оборонцям Кримського, застосовуючи станкові протитанкові гранатомети та стрілецьке озброєння. При цьому окупанти випустили по нашим воїнам 8 мін 120-го калібру.

Крім того, о 6:55 протягом пів години окупанти вели вогонь по захисникам Кримського з напрямку від окупованого села Сокільники. Бойовики застосовували гранатомети різних систем та стрілецьке озброєння.

Як зазначається, оборонці застосовуючи у відповідь легке піхотне озброєння вгамовували окупантів. У результаті ворожих обстрілів один український військовий отримав осколкове поранення. Його оперативно було доставлено до лікарняного закладу. Стан здоров’я захисника - задовільний.

Нагадаємо, протягом минулої доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. За вчора ніхто з українських військових не постраждав.

Також повідомлялося, що 10 травня в зоні проведення ООС на Донбасі в результаті обстрілу ворожих поранено 4 українських військових. Окупанти 15 разів відкривали вогонь по підрозділам збройних сил, випустивши при цьому понад 90 хв.

Теги Новини України ДонбасбойовикиООС
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