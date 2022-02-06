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С начала суток боевики дважды нарушили "тишину": потерь среди военных нет

Автор: Сергей Пышкин

С начала суток в районе проведения ООС, боевики Российской Федерации дважды открыли огонь по позициям украинских военнослужащих. В результате обстрелов никто не пострадал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках ТКГ, пророссийские боевики дважды открыли огонь, а именно:

  • в сторону Водяного - обстреливали из ручных противотанковых гранатометов;
  • неподалеку Песков - вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Благодаря усилиям наших воинов, рубежи украинских подразделений остались неизменными", - пишет пресс-служба ООС.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 5 февраля, российско-оккупационные войска на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего были ранены двое военнослужащих Украины.

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Донбасс