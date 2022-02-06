С начала суток боевики дважды нарушили "тишину": потерь среди военных нет

С начала суток в районе проведения ООС, боевики Российской Федерации дважды открыли огонь по позициям украинских военнослужащих. В результате обстрелов никто не пострадал.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках ТКГ, пророссийские боевики дважды открыли огонь, а именно:
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Благодаря усилиям наших воинов, рубежи украинских подразделений остались неизменными", - пишет пресс-служба ООС.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что 5 февраля, российско-оккупационные войска на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего были ранены двое военнослужащих Украины.