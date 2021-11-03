С начала суток боевики дважды нарушили "тишину". Никто из военных не пострадал
Фото: с начала суток боевики дважды нарушили "тишину" (facebook.com/mod.mil.rus)
С начала суток в районе ООС, пророссийские боевики дважды открыли огонь по позициям украинских военнослужащих. В результате обстрелов никто не пострадал.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы, боевики Российской Федерации дважды открыли огонь вблизи населенных пунктов Лобачеве и Южное. Враг обстреливал из станковых противотанковых гранатометов.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - добавляет пресс-служба.