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С начала суток боевики дважды нарушили "тишину". Никто из военных не пострадал

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Среда 03 ноября 2021 17:21
С начала суток боевики дважды нарушили "тишину". Никто из военных не пострадал Фото: с начала суток боевики дважды нарушили "тишину" (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергей Пышкин

С начала суток в районе ООС, пророссийские боевики дважды открыли огонь по позициям украинских военнослужащих. В результате обстрелов никто не пострадал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы, боевики Российской Федерации дважды открыли огонь вблизи населенных пунктов Лобачеве и Южное. Враг обстреливал из станковых противотанковых гранатометов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - добавляет пресс-служба.

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