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С начала суток боевики четыре раза обстреляли позиции ООС: одного из военных ранили

Автор: Сергей Пышкин

С начала суток в районе проведения ООС, боевики Российской Федерации четыре раза открыли огонь. В результате обстрелов был ранен военнослужащий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Игнорируя договоренности, что были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы, боевики Российской Федерации четыре раза открыли огонь, а именно:

  • возле Каменки - обстреляли позиции воинов из минометов калибра 82 мм;
  • вблизи Песков - открыли огонь из стрелкового оружия;
  • в направлении Золотого-4 - осуществили обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В частности, на территории Луганской области было зафиксировано пересечение линии соприкосновения беспилотным летательным аппаратом, вероятно Орлан-10.

"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана домедицинская помощь и эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести", - пишет пресс-служба.

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