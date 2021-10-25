С начала суток боевики четыре раза обстреляли позиции ООС: одного из военных ранили

Игнорируя договоренности, что были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы, боевики Российской Федерации четыре раза открыли огонь, а именно:

возле Каменки - обстреляли позиции воинов из минометов калибра 82 мм;

вблизи Песков - открыли огонь из стрелкового оружия;

в направлении Золотого-4 - осуществили обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В частности, на территории Луганской области было зафиксировано пересечение линии соприкосновения беспилотным летательным аппаратом, вероятно Орлан-10.

"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана домедицинская помощь и эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести", - пишет пресс-служба.