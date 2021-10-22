ru ua
Пт, 22 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

С начала суток боевики 9 раз нарушили "тишину". Двое военных пострадали

Новина українською →
Пятница 22 октября 2021 17:22
С начала суток боевики 9 раз нарушили "тишину". Двое военных пострадали Фото: с начала суток боевики 9 раз нарушили "тишину" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В районе проведения ООС пророссийские боевики девять раз открыли огонь по позициям военнослужащих. Вследствие обстрелов двое получили ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы, боевики девять раз нарушили "тишину", а именно:

  • недалеко от Золотого-4 - дважды открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов;
  • в направлении Красногоровки - обстреливали из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм;
  • в сторону Катериновки - дважды применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие;
  • в районе Новолуганского - дважды обстреляли используя крупнокалиберные пулеметы и годовые противотанковые гранатометы;
  • возле Новозвановки - применили противотанковый ракетный комплекс;
  • вблизи Луганского - стреляли из станковых противотанковых гранатометов.

"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один получил боевое травмирование. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих-удовлетворительное", - пишет пресс-служба.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Донбасс ДНР
NEWS
Карантин в Киеве: новые ограничения при переводе города в "красную" зону
Карантин в Киеве: новые ограничения при переводе города в "красную" зону
DAILY
Решающая битва. Как пройдут выборы в Грузии и чего ждать Саакашвили
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Решающая битва. Как пройдут выборы в Грузии и чего ждать Саакашвили