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З початку доби бойовики 9 разів порушили "тишу". Двоє військових постраждали

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П'ятниця 22 жовтня 2021 17:22
З початку доби бойовики 9 разів порушили "тишу". Двоє військових постраждали Фото: з початку доби бойовики 9 разів порушили "тишу" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В районі проведення ООС проросійські бойовики дев’ять разів відкрили вогонь по позиціях військовослужбовців. Внаслідок обстрілів, двоє отримали поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

Ігноруючи домовленості, що були досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи, бойовики дев’ять разів порушили "тишу", а саме:

  • неподалік Золотого-4 - двічі відкрили вогонь з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів;
  • в напрямку Красногорівки - обстрілювали з мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 100 мм;
  • в бік Катеринівки - двічі застосували гранатомети різних систем й стрілецьку зброю;
  • в районі Новолуганського - двічі обстріляли використовуючи великокаліберні кулемети й річні протитанкові гранатомети;
  • біля Новозванівки - застосували протитанковий ракетний комплекс;
  • поблизу Луганського - стріляли зі станкових протитанкових гранатометів.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один зазнав бойового травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я обох - задовільний", - пише пресслужба.

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