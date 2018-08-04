С начала суток боевики 8 раз обстреляли позиции украинских военных

Потерь среди украинских военнослужащих в результате боевых действий нет

На Донбассе с начала суток украинские военные зафиксировали уже восемь прицельных обстрелов со стороны боевиков. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

С начала текущих суток потерь среди украинских военнослужащих в результате боевых действий нет.

"Российско-оккупационные войска применили крупнокалиберные пулеметы в районе Троицкого, и дважды вблизи Новозвановки. Гранатометы различных типов и стрелковое оружие в районе Марьинки, Широкино, Чермалыка, и дважды по защитникам Водяного", - сообщают в Минобороны.

Напомним, за прошедшие сутки, 3 августа, боевики 36 раз открывали огонь по позициям украинских военных, в том числе 6 раз из тяжелого вооружения.

В частности, боевики обстреляли из минометов калибром 82 мм защитников Талаковки и вели огонь из танка, минометов калибром 120 мм и 82 мм по позициям войск ООС возле Павлополя.