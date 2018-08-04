З початку доби бойовики 8 разів обстріляли позиції українських військових

Втрат серед українських військовослужбовців внаслідок бойових дій немає

На Донбасі з початку доби українські військові зафіксували вже вісім прицільних обстрілів з боку бойовиків. Про це у ході брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

Від початку поточної доби втрат серед українських військовослужбовців внаслідок бойових дій немає.

"Російсько-окупаційні війська застосували великокаліберні кулемети в районі Троїцького, та двічі поблизу Новозванівки. Гранатомети різних типів та стрілецьку зброю в районі Мар’їнки, Широкиного, Чермалика, та двічі по захисниках Водяного", - повідомляють у Міноборони.

Нагадаємо, за минулу добу, 3 серпня, бойовики 36 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, у тому числі 6 разів із важкого озброєння.

Зокрема, бойовики обстріляли із мінометів калібром 82 мм захисників Талаківки та вели вогонь із танка, мінометів калібром 120 мм та 82 мм по позиціях військ ООС біля Павлополя.