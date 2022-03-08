С начала российского вторжения полиция открыла 1135 производств, - МВД

В Украине с начала вторжения российских оккупантов было заведено 1135 криминальных дел. По данным Национальной полиции, все дела по статьям совершения преступлений на территории Украины военными армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

Сообщается, что большинство криминальных дел – за нарушения законов и обычаев войны, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и диверсию.

В частности, открыто 730 уголовных производств по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушения законов и обычаев войны), 356 производств – по ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), 32 – ст. 113 (Диверсия), 8 – ст. 258 (Террористический акт).

Также открыто по четыре уголовных производства по ст. 111 (Государственное предательство) и ст. 437 (Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), одно уголовное производство по ст. 281 (Нарушение правил воздушных полетов) Уголовного кодекса Украины.

Больше всего уголовных производств по фактам преступлений, совершенных российскими военными, открыто в Черниговской (181), Херсонской (141), Киевской (138), Харьковской (136), Донецкой (130), Сумской (87), Житомирской (68), Луганской (43), Николаевской (41), Одесской (23), Черкасской (20), Днепропетровской (20) областях и г. Киеве (53).

За указанные преступления задержан 121 человек, всем сообщено о подозрении. В отношении 81 подозреваемого прокуроры применили меру пресечения в виде содержания под стражей, 36 подозреваемым содержание под стражей избрал суд.

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