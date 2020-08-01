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Після початку перемир'я на Донбасі поранили цивільного

Мар'їнка, Субота 01 серпня 2020 21:50
Після початку перемир'я на Донбасі поранили цивільного
Фото: ОБСЄ на Донбасі (facebook.com/oscesmm)
Автор: Дмитро Левицький

Поранення отримав мешканець Мар'їнки

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували випадок поранення мирного жителя в районі лінії зіткнення на Донбасі після початку перемир'я. Мешканець Мар'їнки отримав поранення вдень 27 липня.

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Постраждалий розповів, що працював у саду разом зі своєю матір'ю, коли почув постріл та звук кулі, яка пролітала повз нього. Через декілька секунд він спробував заховатися, після чого почув вибух.

Пораненого чоловіка доставили у медичний заклад в Мар'їнці, звідки його перевезли до лікарні в Курахове. Медичний персонал медзакладу в Мар'їнці розповів спостерігачам, що чоловік отримав поранення лівої руки шрапнеллю.

Зазначається, що будинок та сад постраждалого знаходиться за 100 метрів до лінії зіткнення.

Загалом з початку перемир'я на Донбасі спостерігачі ОБСЄ зафіксували 225 порушень режиму всеохоплюючого припинення вогню. Лише за 31 липня спостерігачі задокументували 112 порушень, з них 93 - у Луганській області.

Нагадаємо, з початку 1 серпня на Донбасі не було зафіксовано жодного випадку порушення перемир'я з боку проросійських бойовиків.

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